12 мая 2026 в 10:28

Наступление ВС РФ на Запорожье 12 мая: последние новости, Малая Токмачка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 12 мая 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 12 мая: обстановка на фронте сегодня

«В День Победы новороссийские десантники провели агитационную акцию над позициями ВСУ в Запорожской области. Над подконтрольной ВСУ территорией в дни перемирия были распространены листовки с поздравлениями с 81-й годовщиной Победы и напоминаниями об общей истории народов, чьи деды вместе освобождали Украину от нацизма. В обращении украинским военнослужащим предложено сложить оружие и сохранить свои жизни, пока киевский режим продолжает отправлять людей на бессмысленный убой», — рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Запорожского направления продолжаются бои в районе Степногорска.

«Противник пытается укрепить позиции в этом поселке, но линия фронта остается нестабильной. В районе Орехова российские войска обстреляли военные цели в Преображенке. На восточном фланге с мест сообщают о боях в районе Чаривного. Это село во многом находится в серой зоне, идут маневренные бои в его окрестностях. По оперативным данным, российские войска имеют тактические успехи в районе Верхней Терсы и возле Горького. У Воздвижевки удалось закрепиться за фермы к юго-востоку от села. С мест сообщают, что противник 110 раз обстрелял наши позиции из артиллерии и минометов, использовал более тысячи ударных дронов на этом участке. Российские войска поразили до 30 пунктов управления беспилотниками противника. Враг нанес серию ударов по жилым кварталам Каменки-Днепровской», — добавил он.

«Донбасский партизан» пишет, что на Гуляйпольском направлении в районе Чаривного подразделения ВС РФ продолжают медленно, но системно расширять зону давления.

«Сам населенный пункт постепенно переходит в формат серой зоны, при этом нестабильная обстановка фиксируется и на прилегающих флангах. Южнее Воздвижевки подразделения ВС РФ продвинулись и сумели зацепиться за территорию ферм юго-восточнее населенного пункта, расширяя присутствие на участке. В районе Верхней Терсы российские силы увеличили зону контроля и закрепились в Горьком, усиливая давление на смежные направления. Подразделения ВСУ также ведут активные действия, пытаясь расширить серую зону в направлении Ровнополя. Бои постепенно переходят в более маневренную фазу — обе стороны ищут уязвимые участки, действуют через стыки обороны и пытаются взять под контроль ключевые лесополосы и полевые дороги. Ореховский участок фронта. В Степногорске продолжаются тяжелые боевые действия. Подразделения ВСУ пытаются закрепиться в центральной части населенного пункта, однако участок остается крайне нестабильным», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Днепр» ответным огнем нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились», — добавили в МО РФ.

Напомним, что трехдневное перемирие между Россией и Украиной, которое длилось 9, 10 и 11 мая, завершилось сегодня в полночь.

Евгений Уткин
Е. Уткин
