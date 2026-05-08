День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 15:15

Приговор для сына, два развода, новые фильмы: как живет актер Вадим Демчог

Вадим Демчог Вадим Демчог Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Вадим Демчог продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Демчога

Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарве. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. По окончании школы поступил в ЛГИТМиК.

После учебы Демчог первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.

При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере — в 1992 году он работал ведущим на радио «Европа Плюс».

В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В тот же период Демчог стал сниматься в кино.

Популярность ему принесла роль венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны», в котором он работал с Иваном Охлобыстиным, Светланой Камыниной, Кристиной Асмус, Светланой Пермяковой, Ильей Глинниковым и другими.

Также артист снимался в картинах «Сестры», «Золотой теленок», «Жена Сталина», «Загадка для Веры», «Корсет», «Семейка», «Папы» и других. На данный момент в его фильмографии 50 работ.

Первой супругой Демчога была женщина по имени Юлия. В браке родилась дочь Анастасия.

Второй женой актера была Вероника Рябкова. Она родила ему сына Вильяма.

Вадим Демчог и его сын Вильям Вадим Демчог и его сын Вильям Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

За что сына Демчога отправили в колонию

30 июня 2025 года суд в Москве признал сына Вадима Демчога Вильяма виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам лишения свободы.

По данным следствия, 20-летний наследник артиста через мессенджер «вступил в преступный сговор с соучастниками», которые до этого обманули 82-летнего пенсионера. После этого он забрал у пожилого человека 490 тысяч рублей, обналичил их и передал сообщникам.

Демчог-младший признал вину и полностью возместил ущерб.

Чем сейчас занимается Демчог

Вадим Демчог признавался, что на данный момент увлечен театром и «темой тренингов».

«Мне неинтересна тема кино сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — говорил он «Газете.Ru».

Демчог ведет реалити-шоу «Выживалити» и его спин-оффы, такие как «Выживалити. Змееловы», на телеканале «Пятница!». Также артист задействован в постановках «Закрой глаза и смотри», «Аномалия» и «#КтоГамлет».

В 2025 году вышла драма «Уроки музыки» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Маргарита» с Демчогом.

Читайте также:

Условный срок, новая роль, поддержка Безрукова: как живет Аглая Тарасова

Связь с Пригожиным, новые фильмы, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Болезнь, инвалидная коляска, защита Пугачевой: как живет Татьяна Тарасова

Культура
новости
актеры
артисты
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.