Приговор для сына, два развода, новые фильмы: как живет актер Вадим Демчог

Актер Вадим Демчог продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?
Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарве. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. По окончании школы поступил в ЛГИТМиК.
После учебы Демчог первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.
При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере — в 1992 году он работал ведущим на радио «Европа Плюс».
В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В тот же период Демчог стал сниматься в кино.
Популярность ему принесла роль венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны», в котором он работал с Иваном Охлобыстиным, Светланой Камыниной, Кристиной Асмус, Светланой Пермяковой, Ильей Глинниковым и другими.
Также артист снимался в картинах «Сестры», «Золотой теленок», «Жена Сталина», «Загадка для Веры», «Корсет», «Семейка», «Папы» и других. На данный момент в его фильмографии 50 работ.
Первой супругой Демчога была женщина по имени Юлия. В браке родилась дочь Анастасия.
Второй женой актера была Вероника Рябкова. Она родила ему сына Вильяма.
За что сына Демчога отправили в колонию
30 июня 2025 года суд в Москве признал сына Вадима Демчога Вильяма виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам лишения свободы.
По данным следствия, 20-летний наследник артиста через мессенджер «вступил в преступный сговор с соучастниками», которые до этого обманули 82-летнего пенсионера. После этого он забрал у пожилого человека 490 тысяч рублей, обналичил их и передал сообщникам.
Демчог-младший признал вину и полностью возместил ущерб.
Чем сейчас занимается Демчог
Вадим Демчог признавался, что на данный момент увлечен театром и «темой тренингов».
«Мне неинтересна тема кино сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — говорил он «Газете.Ru».
Демчог ведет реалити-шоу «Выживалити» и его спин-оффы, такие как «Выживалити. Змееловы», на телеканале «Пятница!». Также артист задействован в постановках «Закрой глаза и смотри», «Аномалия» и «#КтоГамлет».
В 2025 году вышла драма «Уроки музыки» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Маргарита» с Демчогом.
