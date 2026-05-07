Болезнь, инвалидная коляска, защита Пугачевой: как живет Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в прошлом месяце попала в реанимацию. Какие известны последние новости о ее состоянии здоровья, чем она сейчас занимается?

Чем известна Тарасова

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве, в четырехлетнем возрасте встала на коньки. С 1964 года Тарасова выступала в парном катании с партнером Георгием Проскуриным. Фигуристы завоевали серебро и бронзу чемпионатов СССР.

В 1966 году на зимней Универсиаде в Италии, где Тарасова и Проскурин завоевали золото, фигуристка во время круга почета споткнулась о ковер и упала на лед, вывихнув плечо. Из-за травмы она была вынуждена завершить карьеру в 19 лет.

«Хотела танцевать, училась, поступала — и в „Березку“, и в ансамбль Моисеева. Но рука моя была как тряпка», — признавалась она.

Тарасова окончила Институт физической культуры и начала тренерскую деятельность. За годы карьеры ее подопечные завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди ее воспитанников фигуристы Алексей Ягудин, Илья Кулик, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и другие.

Что известно о личной жизни Тарасовой

Татьяна Тарасова была трижды замужем. Первый раз она оформила брак в 21 год с актером Алексеем Самойловым, но спустя два года пара развелась.

Вторым мужем Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков, однако в 1976 году мужчина скончался. Спустя два года тренер познакомилась с пианистом и музыкальным педагогом Владимиром Крайневым. Они прожили в браке 33 года до самой смерти мужчины в 2011 году.

Тарасова в шоу «Секрет на миллион» признавалась, что жалеет об отсутствии детей.

«Да, мне было некогда: я была увлечена работой. Жалею ли я об этом? Да, я жалею. Я не то, что жалею до умопомрачения, но сейчас мне было бы легче», — заявила она.

Почему Тарасова передвигается на инвалидной коляске

Татьяна Тарасова в 2025 году стала часто появляться на публике на инвалидной коляске. Тренер объяснила, что ее способность к передвижению была временно затруднена из-за проблем с ногой. Также она сообщила, что перенесла операцию на позвоночнике.

«В настоящее время я испытываю трудности при ходьбе, связанные с ногой. Уже наблюдается положительная динамика. Дома я перемещаюсь самостоятельно, но вне дома использую трость», — рассказала она в ноябре прошлого года.

Почему Тарасова попала в реанимацию

15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. 20 апреля ее выписали.

2 мая Тарасова лично прокомментировала свое состояние, отметив, что уже начала выходить из дома.

«В последнее время самочувствие нормальное. Сейчас вот сижу на свежем воздухе, хотя до этого из дома не выходила. Есть ощущение, что болезнь уходит», — заявила она.

Как Тарасова относится к Пугачевой

Татьяна Тарасова после того, как на народную артистку СССР Аллу Пугачеву обрушилась критика из-за отъезда из России на фоне спецоперации, встала на защиту исполнительницы. Тренер заявила, что любит Примадонну.

«Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна — очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость — в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант», — сказала она.

Тарасова называет Пугачеву своей подругой и человеком, украсившим ее жизнь своим талантом.

Чем сейчас занимается Тарасова

Татьяна Тарасова в 79 лет продолжает тренерскую работу в качестве консультанта, эксперта и наставника в рамках проектов, связанных с фигурным катанием.

«Мне некогда болеть и некогда заниматься собой. Я занимаюсь работой, а работа занимается мной. Я не могу представить себе жизни без фигурного катания. Как только я останусь дома, перестану ездить на тренировки, я перестану жить, и, наверное, быстро умру», — говорила она.

