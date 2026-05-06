Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Диана Пожарская Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Актриса Диана Пожарская продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в лентах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Чемпион мира», «Либерия: Охотники за сокровищами» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым супругом Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко.

В 2021 году актриса узаконила отношения с коллегой Иваном Янковским, с которым познакомилась на съемках картины «Чемпион мира». В 2021 году у пары родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — вспоминал Янковский.

Диана Пожарская и Иван Янковский Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына Диана Пожарская некоторое время не снималась, поскольку уходила в декрет.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла она.

В 2025 году она вернулась к работе: с ее участием вышло две ленты — «Притворись моим мужем» и «Кракен». В скором времени также можно будет увидеть проекты «Приключения пингвиненка» и «Тайный город» с Пожарской.

Тему спецоперации актриса не комментировала.

Вячеслав Филиппов
Посадите в мае — в июли сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

