Брак с Высоцкой, две дочки, новые фильмы: как живет актер Анатолий Кот

Актер Анатолий Кот продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Кот

Анатолий Кот родился 5 июня 1973 года в Минске. В 1994 году окончил Белорусскую академию искусств.

Артист снимался в картинах «В августе 44-го», «Виола Тараканова», «На безымянной высоте», «Маргоша», «Молодежка», «Битва за Севастополь», «Небеса подождут», «Чемпион мира», «Оффлайн», «Открытый брак», «Подслушано в Рыбинске», «Спойлер», «Профессиональный сосед» и других.

Довольно часто Кот играет отрицательных персонажей.

«Нет только черного и белого, в жизни — смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны. Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я. Но я не убью из-за этого друга», — рассказывал актер.

Всего в его фильмографии на данный момент более 160 работ.

Анатолий Кот Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Кота

Анатолий Кот состоял в фиктивном браке с заслуженной артисткой России Юлией Высоцкой, с которой учился на одном курсе. Когда ее пригласили работать в театр Янки Купалы, ей нужно было белорусское гражданство, и они с Котом расписались.

Его второй супругой была товаровед Елена. В 2004 году у пары родилась дочь Алиса, которая тоже стала актрисой. Брак распался, так как Кот уехал в Москву, где влюбился в коллегу по сериалу «Маргоша» Янину Колесниченко.

Колесниченко и стала третьей избранницей Кота. В 2011 году у пары родилась дочь Арина.

«Много слышал от коллег, что сложно, когда в семье два актера. Да, это так. Но тут и плюсы: два человека говорят на одном языке, полностью понимают друг друга. Мы любим друг друга, и это главное. Единственная проблема — наши графики, из-за них мало отдыхаем вместе», — делился Кот.

Чем сейчас занимается Кот

Анатолий Кот продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Чайка», «Жил. Был. Дом» и «Соседи, или Хочу на Сейшелы».

В 2025 году артист снялся в картинах «Универ. Молодые» и «Как приручить лису». В скором времени также выйдут ленты «Профессиональный сосед», «Кузя. Путь к успеху», «Отделение», «Радар», «16 лет и 9 месяцев» и «Тетка» с Котом.

