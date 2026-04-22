Психолог оценила идею усложнить процедуру развода в России

22 апреля 2026 в 10:44

Психолог Стригунова: усложнение процедуры развода не вернет доверие в отношениях

Усложнение процедуры развода не вернет доверие и любовь в отношениях, не избавит партнеров от обид, а лишь отстрочит расставание, заявила 360.ru семейный психолог Радмила Стригунова. При этом такая мера, хоть и сделает бракоразводный процесс труднее, но заставит россиян осознаннее и серьезнее относиться к заключению брака.

Эти барьеры только отсрочат развод и никак не избавят от причины расставания. Семья держится на добровольном желании быть вместе, уважении, любви и поддержке. Без них ничего не получится. Развод — это больно, но иногда это менее болезненно, чем жить в постоянной войне с человеком, с которым были отношения, — высказалась Стригунова.

Как предупредила эксперт, если развод затянется, то есть риск, что партнеры начнут сбрасывать друг на друга накопленную агрессию. Наконец, по ее словам, долгий бракоразводный процесс станет еще большим стрессом для детей. Вместо ужесточения процедуры она призвала организовать доступную психологическую помощь для семейных пар, а также запустить курсы для молодоженов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода в России не должна быть чрезмерно простой. Она отметила, что в культуре и традициях всех народов страны всегда особое место занимают ценности семьи и материнства. По ее мнению, необходимо возвращать и укреплять эти установки в обществе.

