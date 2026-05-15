«Воткнул нож и провернул»: россиянка выжила после попытки убийства в лесу

15 раз Татьяна Олишевская писала заявление на своего бывшего сожителя до момента, когда тот вывез ее в лес, переломал ноги, разбил голову и трижды вдавил нож в грудь. Девушка чудом выжила, а изувер отсидел шесть лет и уже гуляет на свободе. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Мужское плечо» домашнего тирана

Татьяне было 26 лет. Она работала стрелком военизированной охраны, сопровождала грузы со взрывчаткой и одна воспитывала сына. Однажды летом она выехала с друзьями и их знакомыми на пикник, где познакомилась с Максимом. Он был на два года старше.

Он трудился сварщиком, был душой компании и вот обратил внимание на Татьяну. Кроме того, быстро нашел общий язык с ее ребенком. Через полгода они съехались. Первый год казался сказкой: забота, совместные прогулки, ощущение надежного мужского плеча, как рассказывала Татьяна в интервью на YouTube-канале Елены Погребижской. Однако спустя год Максим превратился в тирана.

«Я начала замечать изменения в его поведении. Начались придирки уже: хлеб неправильно нарезала или не так посуду помыла. Где-то через год начался весь ад», — рассказывает Татьяна.

Стеклянные глаза

Спустя год совместной жизни Максим впервые избил Татьяну. Приревновал на пустом месте после встречи с друзьями.

«На тот момент я даже этого просто не ожидала. Все хорошо было, мы сидели на улице, улыбались. И тут он выскочил из дома и просто волоком начал меня тащить, избивать. Стояла машина, помню, и он меня об машину бил. <...> После этого он меня потащил в сторону подъезда. В подъезде началось избиение. С каждым ударом было все больше агрессии. Эти стеклянные глаза его… Не понимаешь, что сделать, чтобы человек успокоился. Если я начинала что-то ему говорить, еще больше агрессии становилось», — делится Татьяна.

Девушке удалось вырваться из рук тирана, пробежать вверх по лестнице и достучаться до соседей. Те пустили избитую Татьяну в квартиру и вызвали полицию.

После этого инцидента Татьяна написала первое заявление на сожителя. Но спустя время ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Позже было еще 14 подобных заявлений, на которые также не последовало никакой реакции от правоохранительных органов.

Однажды ей сказали в отделении, что если она подаст в суд на сожителя, то испортит жизнь его ребенку — у Максима был сын, которого воспитывала бывшая супруга. Якобы из-за этого дела отпрыск Максима не сможет устроиться в правоохранительные органы.

Выбил зуб участковому

Когда девушка разорвала отношения с абьюзером, он продолжал ее преследовать: караулил у подъезда, ночевал в машине, ломал дверные ручки, поджигал глазок, проверял ее выходы с помощью изоленты на косяке. Однажды он даже забрался на балкон ее квартиры на втором этаже.

Мужчина утверждал, что в нем «несколько личностей» и он по-разному может использовать их, чтобы добраться до своей жертвы. Угрозы поступали не только Татьяне, но также ее сыну и матери.

Как-то соседка записала на видео, как пьяный Максим кричит на лавке: «Пусть вызывает полицию, ей потом будет хуже». Все материалы передавали в органы. Результат — один: отказы в возбуждении дел.

Только когда он выбил зуб участковому, его закрыли на семь суток. После освобождения он снова пришел к дверям Татьяны. Инспекторы по делам несовершеннолетних посоветовали Татьяне с сыном переехать к родителям.

Наступил месяц тишины. Казалось, кошмар закончился. Но в ночь на 9 ноября 2019 года Татьяна едва не попрощалась с жизнью.

Лес, бита и нож

В тот день Татьяна допоздна клеила обои в своей квартире. Около двух часов ночи она вышла, решив идти по освещенной центральной улице. На ней был яркий лыжный костюм. Вскоре она увидела машину Максима.

Повернув назад, чтобы не пересекаться, она поняла, что он заметил ее, развернулся и преградил путь. В округе — ни машин, ни людей. Бежать было бесполезно. Татьяна села в машину, надеясь спокойно поговорить. Максим заблокировал двери и сразу сказал: «Ты понимаешь, я предупреждал. Это конец. Поедем, я тебя буду убивать».

Они поехали в сторону поселка Суворовского. Татьяна пыталась убеждать Максима логически: «Мы едем туда, где ты живешь. Если со мной что-то случится, все поймут, что это ты». Максим остановился в лесополосе, высадил ее и приказал выйти.

Татьяна встала спиной к машине, думая, что он просто хочет ее напугать и уедет. В этот момент она почувствовала удар битой по голове. Затем последовали удары по рукам и ногам. Максим толкал ее вглубь леса, останавливаясь лишь для того, чтобы нанести новые удары. В итоге они остановились: «Вот место, где будем тебя хоронить», — сказал Максим.

«Я остановилась, подняла глаза вверх, смотрю — луна полная, все освещает как фонарик. Начались вот эти вот удары. Он меня сильно так ударил по голове, у меня зашумело в ушах, головокружение, искры. Я упала на снег. Он начал бить меня по коленкам, по ногам, по рукам», — вспоминает Татьяна.

Татьяна, понимая, что убежать не сможет, попросила закурить, надеясь, что он отойдет к машине за сигаретами, и она сможет сбежать. Но вдруг она поняла, что уже не может встать. Он вернулся, дал ей сигарету, а бычок аккуратно убрал в карман, чтобы не оставить ДНК на месте.

«Ложись на спину», — приказал он. Татьяна вспомнила о сыне: «Что с ним будет?» Максим ответил без эмоций: «Побудет в детдоме, ничего страшного». Затем он достал нож.

Экспертиза позже подтвердит: в ту ночь Максим был абсолютно трезв. Служба в горячих точках дала ему навыки, и он знал, куда бить. Удары наносились не в порыве ярости, а медленно, осознанно. Он приставил лезвие к груди, надавил второй рукой, провернул. Потом ударил чуть ниже, искал сердце.

«Он взял нож, приставил вот так к груди. Надавив второй рукой, он проткнул и провернул. Спустя считаные секунды он опять он приставил, чуть пониже только. Он искал, где сердце, чтобы попасть», — рассказывает Татьяна.

Татьяна была в сознании, но в шоке. Поняв, что он не остановится, она приняла решение притвориться мертвой. «Мне плохо, я умираю, я поплыла», — сказала она, закатив глаза.

Девушка максимально замедлила дыхание, но Максим проверил пульс: «Ты че такая, сучка живучая?» Следом он нанес третий удар, вытер нож о штаны, молча перешагнул через Татьяну и ушел.

Выползла к дороге

Татьяна слышала, что машина уехала, но лежала, боясь пошевелиться. Вскоре он вернулся, постоял, но снова сел в автомобиль и уехал окончательно. Лишь тогда, с пробитым легким, разбитой головой и перебитыми ногами, она начала ползти.

Она преодолела по заснеженному лесу путь около трехсот метров через поваленные деревья, останавливаясь от боли и удушья. Девушка выползла на дорогу, легла на обочину, чтобы ее не сбили, и начала замерзать. В кармане была только зажигалка. Услышав шум шин, она поползла навстречу, махая руками.

На ее счастье за рулем оказался местный сотрудник МЧС Александр. Он остановился. Увидев лужу крови и раны, он молча доставил ее в приемное отделение. Перед тем как потерять сознание, Татьяна назвала имя Максима.

Шесть лет за покушение на убийство

В больнице Татьяну ввели в искусственную кому. Ей потребовалось три операции на легком, которое было пробито в миллиметре от сердца. Она очнулась через три дня, не понимая, сколько времени прошло. А Максима тем временем отпустили: в его машине не нашли следов крови, а сам он все отрицал. Уголовное дело не возбуждали.

Мама Татьяны билась в прокуратуре и Следственном комитете, где ей прямо говорили: «Ваша дочь выйдет из больницы, заберет заявление, зачем нам бумажки разгребать?» Когда в больнице появилась информация, что Максим ходит у входа, медсестры запретили Татьяне выходить из палаты. Полиция лишь позвонила ему и поверила на слово, что он в другом поселке.

Татьяна поняла: без огласки виновный избежит наказания. Знакомый юрист из Москвы помог ей записать историю, видео выложили в Сеть. Только после резонанса в федеральных СМИ дело завели. Максима задержали 21 ноября.

На суде он утверждал, что Татьяна его провоцировала, называла слабаком, а удары ножом были «вспышкой агрессии». Суд исключил из обвинения статьи о похищении и грабеже (Максим забрал у своей жертвы телефон, чтобы она не могла никому позвонить), учел военные награды преступника и смягчил приговор. В итоге — шесть лет строгого режима за покушение на убийство.

Тиран на свободе

22 ноября 2025 года Максим вышел на свободу. Сейчас он работает на вахте, проходит адаптацию после отбытия наказания. Контактов с Татьяной не поддерживает.

Сама Татьяна долго восстанавливалась. Закрытая черепно-мозговая травма оставила последствия: до сих пор периодически с ней случаются внезапные приступы головокружения. Она сменила работу, вышла замуж, родила второго сына, но через полтора года развелась.

Сейчас она воспитывает двоих мальчиков с разницей в 14 лет, старший уже стал защитником для младшего.

«Не терпите. Не давайте шансы за шансом. Если есть первый звоночек — уходите. Моя история, надеюсь, поможет кому-то сделать правильный выбор и выжить», — заявила Татьяна в своем обращении к девушкам, которые переживают домашнее насилие.

