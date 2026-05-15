15 мая 2026 в 17:49

Политолог оценил перспективы конфликта США и Китая из-за Тайваня

Политолог Ордуханян: Тайвань может присоединиться к Китаю по принципу Гонконга

Дональд Трамп
Тайвань может присоединиться к Китаю по принципу Гонконга, став специальным административным районом, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, позиция США при президенте Дональде Трампе в этом вопросе постепенно переходит в практическое русло предотвращения военного сценария.

Позиция США по Тайваню не меняется: при Трампе она постепенно входит в практическое русло. То есть речь идет о предотвращении военного присоединения островного государства к Китаю. Во время переговоров глава Белого дома и председатель КНР Си Цзиньпин как раз активно это обсуждали. Насколько я могу понять, мы в ближайшее время получим утечки подтверждающей это информации. Сценарий заключается в том, что будет постепенное вхождение Тайваня в состав Китая по принципу Гонконга на правах специального административного района — одна страна, две системы. Очень большая часть населения, безусловно, эмигрирует с Тайваня, им дадут возможность вывести капиталы, — пояснил Ордуханян.

Ранее Трамп заявил, что беседа с Си Цзиньпином принесла превосходный итог. Он назвал Китай замечательной державой, но не стал уточнять, затрагивался ли в ходе этого разговора вопрос о положении Тайваня.

Мир
США
Китай
Тайвань
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Софья Якимова
Общество

Москва

Общество

