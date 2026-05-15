Приехал унижаться и просить: Си показал Трампу, кто теперь диктует условия

Президент США Дональд Трамп завершил визит в Китай, где провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава Штатов охарактеризовал свою поездку как «превосходную», однако на деле выглядел неуверенным и едва ли не заискивал перед китайским коллегой. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, каковы реальные итоги командировки Трампа и почему у Пекина есть все шансы начать диктовать свою волю Вашингтону.

Рамочное перемирие

Для Трампа прошедший визит в КНР стал первым за девять лет. Перед поездкой он успел сделать ряд амбициозных заявлений, однако на официальных мероприятиях с участием Си смотрелся неуверенным: эксперты даже обратили внимание на его «подчиненное» положение по отношению к китайскому лидеру.

Конкретные решения, озвученные политиками по итогам встреч, выглядят для Пекина куда более выгодными, чем для Вашингтона. Да и встречные шаги в рамках договоренностей китайское руководство делает весьма осторожно и с бюрократическими оговорками.

Наиболее видимые результаты визита — в сфере торговли. Стратегическим прорывом для Китая стало снятие Трампом эмбарго на закупку чипов H200 компании Nvidia для десяти крупнейших корпораций КНР, в том числе Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com.

Дело в том, что речь идет фактически о важнейшем структурном элементе для развития китайского искусственного интеллекта. Глава Alibaba Джо Цай ранее говорил, что из-за дефицита чипов нейросети КНР отстают от американских на два года — очевидно, теперь этот технологический разрыв сократится. Можно предположить, что в конечном счете китайцы и вовсе эти технологии в скором времени «импортозаместят».

В ответ Китай закупит у США 200 самолетов Boeing — это, по словам Трампа, создаст в Америке «множество новых рабочих мест». Глава Белого дома также объявил, что Пекин согласился инвестировать миллиарды в крупнейшие корпорации Соединенных Штатов — их топ-менеджеры были в составе американской делегации.

Впрочем, закупка больших партий Boeing Китаем — это не новый жест в отношении США, когда дело доходит до конструктивных переговоров или смягчения отношений. В 2017 году, во время прошлого визита Трампа в Пекин, был подписан аналогичный контракт, но на 300 самолетов.

Третья большая сделка касается продовольствия, а именно — мясопереработки. Пекин «разморозил» лицензии для более чем 400 американских мясоперерабатывающих предприятий. Правда, тут же оказалось, что эти лицензии просрочены, и теперь американцам придется их переоформлять.

Политолог Антоний Киш в беседе с NEWS.ru предполагал такой сценарий: по его мнению, КНР может «забюрократизировать» любые уже заключенные договоренности со Штатами, если сочтет, что ключевые цели Пекина на переговорах не достигнуты. Можно предположить, что пока это не тотальный отказ от соглашений, а лишь политический сигнал: мол, мы с вами встретились и поговорили, но о дружбе речи не идет.

Визит Трампа, что бы он ни заявлял, точно не стоит рассматривать как попытку добиться прорыва в американо-китайских отношениях. Суть, скорее, в прояснении позиций, подсчете ущерба от торговых войн последних лет и установлении «рамочного перемирия».

Геополитика преткновения

Еще до приезда Трампа китайский МИД опубликовал список тем, которые не будут затронуты на переговорах. Это вопрос Тайваня, демократия и права человека, политическая система и планы по развитию КНР. Тем не менее тайваньскую тему все же упомянули: Си напомнил, что она — ключевая для отношений Пекина и Вашингтона, и призвал Штаты «проявлять осторожность».

У Вашингтона в этом отношении исторически двойственная позиция. Он согласен с тем, что Китай — единое государство, однако предпочитает публично не высказывать однозначного мнения по поводу суверенитета Тайваня. С одной стороны, это позволяет сохранять официальные контакты с Пекином, с другой — помогать Тайбэю оружием.

Для Трампа Тайвань сейчас действительно представляет геополитическую проблему. Он просто не может отказаться от его поддержки, иначе главу Белого дома натурально «съедят» его же сторонники и соратники типа главы Министерства войны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио. Если президент отступится от поддержки Тайбэя, это воспримут как одно из крупнейших геополитических поражений США. Однако и без корректировки тайваньского вопроса о полноценном партнерстве Пекина и Вашингтона говорить не приходится.

Второй вопрос из политической плоскости — это Иран. Трамп и Си сделали совместное заявление о том, что «Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства без каких-либо сборов». В их резолюции также сказано, что США и КНР теперь будут развивать «конструктивные отношения на основе стратегической стабильности». Ну, и в качестве приятного бонуса Си Цзиньпин согласился с позицией США по ядерному оружию у Тегерана — точнее, по его отсутствию.

Выльется ли это в реальное давление на Исламскую Республику со стороны Китая — большой вопрос. Да, 90% иранской нефти идет именно в КНР, и блокировка Ормуза — это проблема. Но Пекин уже диверсифицирует импорт углеводородов, в том числе при помощи России. Да и сам Тегеран продолжает поставки. А вот политическая слабость США на фоне конфликта с Тегераном может быть куда выгоднее Пекину в долгосрочной перспективе.

Уже сейчас многие аналитики отмечают, что Трамп приехал говорить с Си не как победитель и гегемон, а скорее как проситель. И почему бы Китаю не пользоваться такой диспозицией и дальше? В этом контексте от Вашингтона можно добиться куда больших уступок, в том числе и по тайваньскому вопросу, — достаточно просто подождать. А Китай с его горизонтом планирования в 100 лет и больше ждать умеет.

