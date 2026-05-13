Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?

Военные корабли Великобритании и Франции под флагами НАТО отправились в Ормузский пролив ради обеспечения «безопасности судоходства». Однако европейцы пошли на этот шаг без одобрения ключевого спонсора Североатлантического альянса — США. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, к чему приведет своеволие Лондона и Парижа, почему оно вредит интересам Дональда Трампа и может ли Блок начать активные действия против России.

Зачем Великобритания и Франция отправили корабли в Ормуз

Минобороны Британии 9 мая объявило о планах перебросить эсминец HMS Dragon из Восточного Средиземноморья, куда он был направлен на «защиту» Кипра, в Ормузский пролив. Туда же отправился французский авианосец «Шарль де Голль»: по данным оборонного ведомства Пятой республики, 6 мая он прошел через Суэцкий канал и взял курс к югу — на случай начала операции по восстановлению свободного судоходства в Ормузе.

Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру отметил, что и ФРГ готова принять участие в операции по «разблокированию» ближневосточной артерии с помощью «военных средств».

Эсминец HMS Dragon, Великобритания Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канал Fox News уже успел сообщить о «включении стран НАТО» в американо-израильскую кампанию против Ирана. Однако президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное уточнение: мол, Париж куда больше интересует обстановка в Баб-эль-Мандебском проливе.

МИД Ирана в свою очередь предостерег европейцев от излишней активности в регионе.

«Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны Вооруженных сил Ирана», — гласит заявление министра иностранных дел Исламской Республики Казема Гариб-Абади.

На первый взгляд последние шаги Британии и Франции играют на руку США: американский президент Дональд Трамп не раз призывал партнеров по НАТО поддержать операцию против Ирана и открыто угрожал им из-за отказа участвовать в боевых действиях. Однако все не так однозначно: судя по всему, корабли Лондона и Парижа отправились на Ближний Восток без согласования с Вашингтоном, а европейские визави Трампа преследуют собственные цели, которые вовсе не отвечают его стратегическим интересам.

Чем грозит отправка французских и британских кораблей в Ормуз

Пока обстановку в Ормузе можно охарактеризовать как максимально шаткое перемирие, которое США и Иран с трудом, но все же соблюдают. Появление британских и французских кораблей в акватории может нарушить хрупкое равновесие — а оно крайне важно для Штатов как минимум для перегруппировки и пополнения запасов снарядов и вооружений. К тому же впереди у Трампа сложные переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Иранский вопрос обещает стать одной из его ключевых тем — если горячая фаза конфликта возобновится, поездка американского лидера в Пекин просто потеряет смысл.

Баб-эль-Мандебский пролив Фото: Petty Officer 3rd Class Zachary/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытки Макрона оправдать отправку «Шарля де Голля» в регион интересом к событиям в Баб-эль-Мандебе тоже не повод обольщаться. Этот пролив, как и Ормуз, и Суэцкий канал, — лишь часть единого транспортного коридора. Поэтому, останется ли авианосец в нем или пойдет дальше, не так уж важно — чтобы обеспечить «безопасность судоходства» в регионе, французам придется пройти по всему маршруту.

Ну а Британия, в отличие от Франции, вообще особо не шифруется: официальное заявление Минобороны королевства — тому подтверждение.

От раскола НАТО к ядерной войне

Ситуация в Ормузе сулит определенные неприятности и России. Мы видим, как два государства, вступив в локальный альянс, на всех парусах идут вершить сугубо свою политику в регионе, где и без них хватает проблем. Позиция США по этому вопросу проигнорирована, а самое интересное, что над кораблями развеваются флаги НАТО.

Если раньше «раскол» Альянса был лишь фигурой речи, то сейчас он претворяется в жизнь. Три страны Блока действуют исходя из своих интересов, не считая нужным эти интересы хоть как-то обговорить.

В перспективе это может привести к выходу США из НАТО просто потому, что Вашингтон поставили перед фактом: ваше мнение для нас ценно, но не обязательно к исполнению. Тем более что и Трамп делает шаги к ослаблению Альянса, например, выводя американский военный контингент с территории Германии. Ослабление НАТО для России, безусловно, плюс. Правда, как всегда, есть «но».

Если европейские члены Альянса фактически инициировали морскую военную операцию в зоне прямых интересов США без согласования с Вашингтоном, что им помешает развернуть аналогичную активность вокруг российских морских границ? Тем более задержания грузовых танкеров, якобы связанных с «теневым флотом», стали рутинной практикой для Европы. Франция уже нападала на наши суда, Британия грозилась настолько убедительно, что России пришлось сопровождать танкеры через Ла-Манш под военным конвоем. Северо-восточные члены Альянса при этом мечтают сделать Балтику «внутренним морем» НАТО.

Фото: NEWS.ru

Здесь, конечно, можно поговорить о современном пиратстве и исчезновении такого понятия, как «международное морское право». Но, кажется, такими темпами все сведется к простому сопоставлению: у Британии — более 220 ядерных боеголовок, у Франции — примерно 290 с намерением увеличить их количество. А у России — 5459 ядерных боеголовок, из которых развернуто 1718. И европейским «партнерам» лучше не забывать об этих цифрах.

Читайте также:

Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?

Ла-Манш будет наш? «Адмирал Григорович» защитил танкер РФ от Британии

В Персидском заливе снова готовятся к войне: когда США ударят по Ирану