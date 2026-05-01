Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?

После заявлений Ирана о платном транзите судов через Ормузский пролив возглавляемое хуситами правительство в Йемене изучает возможность введения аналогичных пошлин за проход через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном, — ведь торговые пути проходят через территориальные воды Йемена. По кому и в чьих интересах хуситы могут нанести удар — в материале NEWS.ru.

Что придумали йеменские хуситы с платой за пролив

27 апреля британский морской журнал Lloyd's List предупредил, что йеменские хуситы могут последовать примеру Ирана, который ввел сбор за транзит грузовых судов через Ормузский пролив, объясняя это тем, что ему необходимы средства на восстановление страны после бомбардировок США и Израиля.

При этом Ормуз не находится полностью под юрисдикцией Тегерана — неподконтрольную часть иранцы просто грозят простреливать ракетами и дронами. Хуситы находятся в схожей ситуации, но их позиция еще лучше с точки зрения взимания платы: Баб-эль-Мандебский пролив у них не просто под боком — навигация там проходит полностью внутри территориальных вод Йемена.

Еще 19 апреля заместитель министра иностранных дел правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил о планах движения закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения препятствования мирному процессу на Ближнем Востоке со стороны президента США Дональда Трампа. Как сообщил канал Al Jazeera, аль-Эззи призвал немедленно прекратить американские провокации и начать учитывать права йеменского народа и государства.

Неофициально хуситы уже используют практику платного транзита через их пролив. Британское издание The Telegraph еще в середине апреля сообщило, что они берут «взятки» за безопасный проход судов через Баб-эль-Мандеб в Красное море и обратно. Сами хуситы это отрицают. Однако еще в 2024 году ООН выпустила доклад, в котором утверждалось, что они получали с судоходных компаний деньги за обеспечение безопасного прохода через Красное море.

Решения Ирана являются сигналом к действию для хуситов, рассказал NEWS.ru востоковед-иранист Владимир Сажин.

«Конечно, они могут перенять пример старшего товарища — Ирана — и ввести пошлины. Почему бы и нет? Иран поддерживает хуситов и спонсирует их, и его пример вполне может быть для хуситов заразителен. Вопрос только в том, к каким последствиям это приведет», — сказал Сажин.

Фото: Mohammed Al-Wafi/XinHua/Global Look Press

Как США отнесутся к закрытию Баб-эль-Мандеба хуситами

По словам Сажина, в случае введения пошлин хуситами это нанесет удар по всем странам, вовлеченным в торговлю через ближневосточные проливы.

«Как будут реагировать США? Разумеется, отрицательно — и не только США. Речь идет о проливе Баб‑эль‑Мандеб: если его перекроют, пострадают все, ведь это путь к Суэцкому каналу, через который проходит огромный объем мировых перевозок. Поэтому такие действия наносят ущерб не одному участнику, а международной торговле в целом», — пояснил Сажин.

Однако зарубежные СМИ отмечают, что позиция США и требования Трампа «открыть Ормузский пролив» могут быть лишь прикрытием для разжигания конфликта, а реальная цель — именно блокада проливов или введение пошлин за проход по ним.

В этом случае цены на нефть сильно поднимутся, что ударит по экономике Евросоюза и Китая — гораздо более серьезных геополитических конкурентов и противников США, чем Иран. Кроме того, при подобном раскладе сами США останутся только в выигрыше.

«Из-за блокады Ормуза выигрывает американский нефтегазовый бизнес», — отмечает украинское издание «Страна.ua».

Ситуация с проливами — это больше вопрос не политического давления, а именно экономических преференций, признал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

«Хуситы же не закрыть Баб-эль-Мандеб хотят, а брать деньги за проход судов. Так что просто вырастут цены — мировые цены приподнимутся», — отметил эксперт.

Ситуация вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов может стать спусковым крючком для более серьезных изменений в мировых правилах судоходства.

«Сейчас все зависит от Тегерана. Если иранцы добьются своего — попытаются получить пошлины за Ормузский пролив, — это станет прецедентом. И теоретически этот прецедент может быть подхвачен не только на Ближнем Востоке. Насколько известно, за Малаккский пролив хочет брать деньги Сингапур», — пояснил Козюлин.

По его словам, морское право этот вопрос не вполне отрегулировало, поэтому возникают такие возможности. Иранский прецедент, а затем и йеменский могут стать поводом для глобальных изменений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могут ли хуситы играть на руку США

В западной блогосфере высказываются конспирологические предположения, что Трамп мог втайне договориться с хуситами ради глобального плана давления на Европу и Китай.

«Рост цен на энергоносители потянет за собой и подорожание всех основных продуктов, что для Китая может быть не слишком критично, но для Европы является вполне реальной угрозой на фоне и так тяжелой ситуации из-за войны в Иране», — указывают пользователи.

В российском сегменте интернета к этому добавляют аналитические предсказания Владимира Жириновского, который еще в 2019 году спрогнозировал конфликт вокруг Ирана и его подоплеку.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что хуситы действуют самостоятельно и договоренностей с Трампом у них нет.

«Могли бы хуситы действовать в интересах США, пусть и исподволь? Скорее всего, нет. Сама система хуситов неоднородна, и, возможно, отдельные ее представители склоняются к нормализации отношений с Западом, но в целом рассчитывать на то, что их действия будут направлены в пользу США, не стоит», — сказал Сажин.

«Вряд ли хуситы договорились с Трампом. Скорее они действуют в интересах Ирана, совместно с Ираном, который их всегда поддерживает, финансирует и спонсирует», — заключил Козюлин.

