Еще один важнейший морской путь могут перекрыть из-за Трампа

Заместитель министра иностранных дел правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил о планах движения закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения препятствования мирному процессу со стороны президента США Дональда Трампа. Как передает Al Jazeera, он призвал немедленно прекратить такие действия и начать учитывать права йеменского народа и государства.

Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны, — сказал дипломат.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт Бен-Гурион и военные объекты на юге страны.

До этого сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах.