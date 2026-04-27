«Идет посевная»: стало известно, грозит ли блокада Ормуза мировым голодом

Блокада Ормузского пролива повлияет на себестоимость продуктов питания и объемы их выпуска, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, которые передает ТАСС, проблема кроется в дефиците нефти.

Если взять энергобаланс ЕС, то там за последнее время объем углеродного [сбыта] уменьшился на 10%. <...> Это все влияет на производство удобрений. Сейчас идет посевная. Это также будет влиять на производство продовольствия, — отметил он.

Ранее стало известно, что Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта. Оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана. Предполагается, что стороны продлят режим прекращения огня на длительный период либо же согласятся на прекращение войны.