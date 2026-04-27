«Идет посевная»: стало известно, грозит ли блокада Ормуза мировым голодом

Совбез РФ: перекрытие Ормузского пролива повлияет на производство продуктов

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блокада Ормузского пролива повлияет на себестоимость продуктов питания и объемы их выпуска, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, которые передает ТАСС, проблема кроется в дефиците нефти.

Если взять энергобаланс ЕС, то там за последнее время объем углеродного [сбыта] уменьшился на 10%. <...> Это все влияет на производство удобрений. Сейчас идет посевная. Это также будет влиять на производство продовольствия, — отметил он.

Шевцов добавил, что объем углеродного сбыта в энергобалансе Европейского союза за последнее время уменьшился на 10%. Он замещается углем, что также оказывает влияние на производство удобрений, уточнил заместитель секретаря Совбеза России.

Ранее стало известно, что Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта. Оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана. Предполагается, что стороны продлят режим прекращения огня на длительный период либо же согласятся на прекращение войны.

В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
