Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив КСИР задержал в Ормузском проливе два связанных с Израилем судна

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали два связанных с Израилем судна в Ормузском проливе — MSC-Francesca и Epaminodes, передает агентство IRNA. По словам источника, корабли вошли в пролив без разрешения, тем самым нарушив морское право.

Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя, — уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что США перед началом масштабных военных действий против Ирана серьезно недооценили готовность Тегерана перекрыть стратегически важный Ормузский пролив. По мнению аналитиков, этого сценария можно было избежать.

До этого стало известно, что Иран предусмотрел исключения для ряда стран, включая Россию, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормуз. Как отметил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, Тегеран применяет льготный подход к дружественным государствам, однако дальнейшие решения зависят от развития ситуации.