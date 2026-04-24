24 апреля 2026 в 11:23

На Западе указали на просчет США при планировании войны против Ирана

CNN: США недооценили готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив перед войной

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
США перед началом масштабных военных действий против Ирана серьезно недооценили готовность Тегерана перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, сообщил CNN. По мнению собеседников канала, этого сценария можно было бы избежать.

Как отмечают источники, знакомые с ходом планирования американской операции, для предотвращения блокады пролива необходимо было заранее разместить поблизости значительные военные силы США. Подобные шаги, как утверждается, потенциально сдержали бы действия иранской стороны и не допустили текущего логистического кризиса.

Телеканал подчеркивает, что неспособность Вашингтона воспрепятствовать закрытию Ираном пролива в первые дни конфликта привела к ситуации, при которой танкеры в большинстве своем отказываются рисковать и воздерживаются от судоходства в этом районе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков для Ирана по передаче предложения о сделке. По ее словам, временные рамки, которые обсуждались в СМИ, не соответствуют действительности.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

