Трамп высказался о сроках завершения режима прекращения огня с Ираном

Ливитт: Трамп не давал четких сроков завершения режима прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков для Ирана по передаче предложения о сделке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге. По ее словам, обсуждаемые в СМИ временные рамки не соответствуют действительности.

Представитель Белого дома также опровергла сообщения о возможных сроках от трех до пяти дней, назвав их недостоверными. Никаких крайних сроков со стороны американского президента не устанавливалось, отметила Ливитт.

Ранее Трамп выступил с заявлением о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана. Однако Иран ответил на это неоднозначно.

До этого газета The Washington Post написала, что Трамп, вероятно, в вынужденном порядке заключит сделку с Ираном, которая будет напоминать ядерное соглашение 2015 года. Этот договор, заключенный бывшим президентом Бараком Обамой, американский лидер неоднократно критиковал.