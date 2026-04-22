В США допустили, что Трамп повторит путь Обамы в вопросе Ирана WP: Трамп может вернуться к ядерной сделке с Ираном по образцу Обамы

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет вынужден заключить с Тегераном соглашение, напоминающее ядерную сделку 2015 года, сообщила газета The Washington Post. Ранее американский лидер неоднократно критиковал этот договор, заключенный его предшественником Бараком Обамой.

Как пишет издание, после десятилетия нападок на сделку с Ираном Трамп уполномочил переговорщиков рассмотреть новое соглашение. Оно предполагает многие из тех же компромиссов, что и при Обаме.

Изначально Трамп и другие республиканцы критиковали сделку 2015 года за передачу Ирану $1,7 млрд. Теперь же администрация рассматривает размораживание $20 млрд от продажи иранской нефти, заблокированных из-за санкций.

Как отмечает WP, эти деньги могли бы стать козырем на переговорах. Через 11 лет после сделки Обамы мир кардинально изменился.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что у главы Белого дома нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.

Прежде Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.