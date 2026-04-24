Иран подарил России льготную «проходку» через Ормузский пролив

24 апреля 2026 в 04:38

Иран освободит Россию от пошлин за проход через Ормузский пролив

Иран предусмотрел исключения для ряда стран, включая Россию, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Тегеран применяет льготный подход к дружественным государствам, однако дальнейшие решения могут зависеть от развития ситуации.

В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России, — заявил дипломат.

Ранее Иран объявил о намерениях взимать пошлины за проход через Ормузский пролив после того, как случилось нападение США и Израиля. Власти объяснили свое решение издержками, которые были связаны с безопасностью. На данный момент Ормузский пролив перекрыт до полного снятия морской блокады США.

В четверг заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи сообщил, что страна впервые получила доход от сборов за пересечение пролива. По его словам, средства уже поступили в Центральный банк Исламской Республики.

Ранее военные США перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, перевозившего нефть из Ирана. Судно находилось в зоне Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (INDOPACOM).

