Иран впервые заработал на новых правилах по Ормузскому проливу

Иран впервые получил деньги от сборов за транзит по Ормузскому проливу

Иран в первый раз получил доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива, сообщил заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи. По его словам, которые передает агентство Mehr, средства были направлены в Центральный банк страны.

Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в Центральном банке Ирана, — отметил парламентарий.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз категорически против любой схемы оплаты прохода через Ормузский пролив. Она подчеркнула, что ситуация на водном пути ежедневно меняется в зависимости от того, открыт он или закрыт. В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что ультиматум Каллас, потребовавшей открыть Ормузский пролив, идет вразрез с ее полномочиями.

До этого депутат парламента Ирана Махмуд Набавиан заявил, что торговые суда будут обязаны платить пошлину за проход через Ормузский пролив. По его словам, после отступления Соединенных Штатов и достижения соглашения о прекращении огня в Ливане некоторым коммерческим судам разрешат проходить через пролив за определенную плату.

