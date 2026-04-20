В ЕС взбунтовались против схем оплаты в Ормузском проливе Глава евродипломатии Каллас: оплата прохода через Ормузский пролив неприемлема

Евросоюз категорически против любой схемы оплаты прохода через Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в совместном подходе к прессе с премьер-министром Палестины в Брюсселе. Она подчеркнула, что ситуация на водном пути ежедневно меняется в зависимости от того, открыт он или закрыт.

Ранее депутат парламента Ирана Махмуд Набавиан заявил, что торговые суда будут обязаны платить пошлину за проход через Ормузский пролив. По его словам, после отступления Соединенных Штатов и достижения соглашения о прекращении огня в Ливане некоторым коммерческим судам разрешат проходить через пролив за определенную плату.

В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что ультиматум Каллас, потребовавшей открыть Ормузский пролив, идет вразрез с ее полномочиями. Дипломат назвал такие заявления «вершиной лицемерия» и призвал Европу прекратить нравоучения.