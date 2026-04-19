«Верх лицемерия»: в Иране осудили Каллас за требование по Ормузу МИД Ирана назвал требование Каллас открыть Ормузский пролив пределом лицемерия

Ультиматум главы евродипломатии Каи Каллас, потребовавшей открыть Ормузский пролив, идет вразрез с ее полномочиями, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на своей странице в соцсети. Дипломат назвал такие заявления «вершиной лицемерия» и призвал Европу прекратить нравоучения.

Багаи подчеркнул, что ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать меры для предотвращения использования пролива в целях военной агрессии против Исламской Республики. Он также напомнил, что «безусловный транзит» перестал существовать с момента размещения американских военных сил в регионе.

Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о «международном праве» в верх лицемерия, — написал он.

ЕС, по его словам, не вправе поучать Иран. В данный момент сам союз от лица своих лидеров поддерживает военные преступления США и Израиля.

Ранее сообщалось, что иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу, передает Press TV.