«Верх лицемерия»: в Иране осудили Каллас за требование по Ормузу

МИД Ирана назвал требование Каллас открыть Ормузский пролив пределом лицемерия

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ультиматум главы евродипломатии Каи Каллас, потребовавшей открыть Ормузский пролив, идет вразрез с ее полномочиями, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на своей странице в соцсети. Дипломат назвал такие заявления «вершиной лицемерия» и призвал Европу прекратить нравоучения.

Багаи подчеркнул, что ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать меры для предотвращения использования пролива в целях военной агрессии против Исламской Республики. Он также напомнил, что «безусловный транзит» перестал существовать с момента размещения американских военных сил в регионе.

Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о «международном праве» в верх лицемерия, — написал он.

ЕС, по его словам, не вправе поучать Иран. В данный момент сам союз от лица своих лидеров поддерживает военные преступления США и Израиля.

Ранее сообщалось, что иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу, передает Press TV.

Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

