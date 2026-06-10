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10 июня 2026 в 12:35

Поселок в Иркутской области оказался «отрезанным от мира»

Жители поселка Мамакан пожаловались на серьезные проблемы с транспортом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жители поселка Мамакан в Иркутской области пожаловались на серьезные проблемы с транспортом, пишет Angarsky со ссылкой на главу Мамаканского поселения Юлию Белоногову. По словам местных, паромная переправа через Витим перестала работать, а по единственной дороге к Бодайбо невозможно проехать из-за грязи и ям.

Наземный путь испортили тяжелые грузовики, работающие на карьере, отметила Белоногова. Паром же перестал работать, поскольку капитан судна попал в больницу, а на его замену никого не нашлось.

В результате поселок лишился единственной связи с районным центром, подчеркнула глава поселения. С просьбой решить проблему она обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Ранее дорожная служба Иркутской области сообщила, что перекопанный участок дороги в селе Хомутово приведут в порядок в ближайшее время. Одна из сельчанок отметила, что весной часть дороги перерыли над водосточной трубой и там образовались ямы.

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