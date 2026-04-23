США перехватили перевозивший нефть из Ирана танкер США заявили о перехвате в Индийском океане танкера Majestic X с нефтью из Ирана

Американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана, заявила пресс-служба Минобороны США в соцсети X. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (INDOPACOM).

Ночью американские ВС провели операцию по перехвату и досмотру судна без флага Majestic X, против которого ввели санкции. Оно перевозило нефть из Ирана в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM, — говорится в сообщении.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В начале апреля было объявлено о временном прекращении огня сроком на две недели. По информации иранской стороны, за 40 дней конфликта в результате ударов погибли 3375 человек.

В четверг, 23 апреля, в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что ВМС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или покидавшее их. Действия проводятся на фоне продолжающегося конфликта и попыток дипломатического урегулирования между сторонами.