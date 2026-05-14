Старинный затонувший пароход нашли в заливе Петра Великого

Тихоокеанский флот во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружил пароход, который затонул в 1906 году после подрыва на мине, сообщили ТАСС в пресс-службе ТОФ. Обследование продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку, — говорится в сообщении.

В ТОФ рассказали, что 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку из Одессы, в районе острова Аскольд, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине. Взрыв создал пробоину в носовой части корпуса, а попытки экипажа спасти судно оказались безуспешными, и спустя короткое время «Князь Горчаков» затонул. При этом вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Отмечается, что долгие годы точное местоположение парохода не удавалось определить, поскольку поиску препятствовали сложный район интенсивного судоходства, постоянные туманы и ограниченная видимость.

