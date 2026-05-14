День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 08:43

Старинный затонувший пароход нашли в заливе Петра Великого

ТОФ нашел затонувший в 1906 году пароход в заливе Петра Великого

Подписывайтесь на нас в MAX

Тихоокеанский флот во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружил пароход, который затонул в 1906 году после подрыва на мине, сообщили ТАСС в пресс-службе ТОФ. Обследование продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку, — говорится в сообщении.

В ТОФ рассказали, что 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку из Одессы, в районе острова Аскольд, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине. Взрыв создал пробоину в носовой части корпуса, а попытки экипажа спасти судно оказались безуспешными, и спустя короткое время «Князь Горчаков» затонул. При этом вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Отмечается, что долгие годы точное местоположение парохода не удавалось определить, поскольку поиску препятствовали сложный район интенсивного судоходства, постоянные туманы и ограниченная видимость.

Ранее две женщины во время прогулки обнаружили череп странного морского существа на побережье Калифорнии. Сначала американки подумали, что на песке лежала большая коряга. Они подошли поближе и заметили крупную кость. При этом через несколько дней неподалеку было обнаружено огромное ребро. Женщины полагают, что обе находки связаны между собой. Эксперты начали изучать кости неизвестного существа.

Россия
Тихоокеанский флот
суда
История
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист развеял главный миф об успешных инвестициях
Жена шефа из «Кухни» попросила простить их и разрешить вернуться в Россию
Цены растут медленней инфляции: насколько выгодно покупать онлайн в 2026-м
«Урод, ворюга и наркоман»: Медведев о нежелании Запада убирать Зеленского
Подарок Пугачевой внуку подешевел на 115 млн рублей
Назван город России, из которого будет видно солнечное затмение в августе
Старинный затонувший пароход нашли в заливе Петра Великого
Россиянам рассказали о рисках «волшебной» таблетки от долгов
На Западе заговорили о фатальной ошибке Зеленского
Трамп одним словом оценил переговоры с Си Цзиньпином
Двигатель для импортозамещенного SJ 100 прошел все испытания
Станции связи Starlink ВСУ под Харьковом не выдержали натиска «Севера»
Российские морпехи предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в зоне СВО
Хирург раскрыл тревожные последствия употребления овощей с огорода
«Гнойник»: Запад обвинили в игнорировании тайных тюрем на Украине
В Китае раскрыли, при каком раскладе Пекин вступит в конфликт с Вашингтоном
Встреча Си Цзиньпина и Трампа завершилась в Китае
ВСУ пытают пленных и теряют солдат под Купянском: новости СВО к утру 14 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 мая: инфографика
«Откровенные разговоры»: МИД России о визитах Уиткоффа и Кушнера в Москву
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.