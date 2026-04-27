Череп странного морского существа обнаружили на побережье Калифорнии

На побережье Калифорнии обнаружили череп странного морского существа, сообщило издание Jam Press. Кость нашли две женщины во время прогулки.

Сначала американки подумали, что на песке лежала большая коряга. Они подошли поближе и заметили крупную кость. При этом через несколько дней неподалеку было обнаружено огромное ребро. Женщины полагают, что обе находки связаны между собой. Эксперты начали изучать кости неизвестного существа.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Маастрихт нашли останки, которые, по предварительной версии, принадлежат французскому мушкетеру д'Артаньяну. Отмечается, что до этого место его захоронения оставалось неизвестным.

До этого исследователи из Центрального института археологии установили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших. По мнению ученых, это делалось, чтобы души мертвых не могли вернуться в мир живых. Находка была сделана при раскопках Остиенского некрополя — крупного кладбища на древней дороге из Рима в порт Остия. Там веками хоронили как знатных горожан в роскошных мавзолеях, так и простых людей в земляных могилах.

