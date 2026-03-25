25 марта 2026 в 18:53

Останки легендарного мушкетера д'Артаньяна нашли в Европе

В нидерландском городе Маастрихт нашли останки, которые, по предварительной версии, принадлежат французскому мушкетеру д'Артаньяну, сообщил телеканал NOS. Отмечается, что до этого место его захоронения оставалось неизвестно.

Это может быть впечатляющая историческая находка: в церкви в Маастрихте был обнаружен скелет, предположительно, принадлежавший знаменитому французскому мушкетеру д'Артаньяну, — уточнили журналисты.

До этого исследователи из Центрального института археологии установили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших. По мнению ученых, это делалось, чтобы души мертвых не могли вернуться в мир живых. Находка была сделана при раскопках Остиенского некрополя — крупного кладбища на древней дороге из Рима в порт Остия.

Также рабочие нашли древнее захоронение недалеко от Дербента. В нем оказались редчайшие артефакты бронзового века и черепа необычной формы. Исследователи уверены, что вытянутая голова считалась эталоном красоты или подчеркивала принадлежность к высшему сословию во времена бронзового века.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

