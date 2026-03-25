Останки легендарного мушкетера д'Артаньяна нашли в Европе

В нидерландском городе Маастрихт нашли останки, которые, по предварительной версии, принадлежат французскому мушкетеру д'Артаньяну, сообщил телеканал NOS. Отмечается, что до этого место его захоронения оставалось неизвестно.

Это может быть впечатляющая историческая находка: в церкви в Маастрихте был обнаружен скелет, предположительно, принадлежавший знаменитому французскому мушкетеру д'Артаньяну, — уточнили журналисты.

