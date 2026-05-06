Вдова получила останки миллиардера с батискафа «Титан» в странной коробке Останки миллиардера с батискафа «Титан» вернули вдове в обувной коробке

Вдове пакистанского миллиардера Шахзады Давуда, Кристине, вернули его останки и останки сына в небольших контейнерах, передает Metro. Это произошло через девять месяцев после трагедии.

Когда я говорю «останки», я имею в виду кашицу, кроме которой ничего и не осталось. Они были в двух маленьких контейнерах, похожих на обувные коробки, — отметила она.

В материале сказано, что трагедия произошла за считаные доли секунды и люди не успели что-то почувствовать. Вдова призналась, что была рада этому «милосердию».

Ранее сообщалось, что спустя почти три года после катастрофы на батискафе «Титан», затонувшем в Атлантике во время экспедиции к «Титанику», спасателям удалось поднять останки погибших. По словам Давуд, их идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

До этого в аэропорту американского города Сан-Диего едва не произошло столкновение пассажирского лайнера с беспилотным летательным аппаратом. Опасный инцидент зафиксирован во время захода самолета на посадку. Экипаж рейса 1980 заметил дрон непосредственно под воздушным судном, когда оно находилось на высоте около 1,2 км.