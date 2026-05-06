06 мая 2026 в 10:17

Вдова получила останки миллиардера с батискафа «Титан» в странной коробке

Батискаф «Титан» Батискаф «Титан» Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вдове пакистанского миллиардера Шахзады Давуда, Кристине, вернули его останки и останки сына в небольших контейнерах, передает Metro. Это произошло через девять месяцев после трагедии.

Когда я говорю «останки», я имею в виду кашицу, кроме которой ничего и не осталось. Они были в двух маленьких контейнерах, похожих на обувные коробки, — отметила она.

В материале сказано, что трагедия произошла за считаные доли секунды и люди не успели что-то почувствовать. Вдова призналась, что была рада этому «милосердию».

Ранее сообщалось, что спустя почти три года после катастрофы на батискафе «Титан», затонувшем в Атлантике во время экспедиции к «Титанику», спасателям удалось поднять останки погибших. По словам Давуд, их идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

До этого в аэропорту американского города Сан-Диего едва не произошло столкновение пассажирского лайнера с беспилотным летательным аппаратом. Опасный инцидент зафиксирован во время захода самолета на посадку. Экипаж рейса 1980 заметил дрон непосредственно под воздушным судном, когда оно находилось на высоте около 1,2 км.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
