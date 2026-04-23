Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры

Жительница США Эрин Мерелли необычным способом почтила память своей покойной родственницы, разместив над крыльцом ветряной колокольчик из ее останков, сообщает издание Need To Know. Женщина решилась на этот шаг, чтобы выполнить прижизненную просьбу сестры. Та однажды вдохновилась поделкой из костей оленя и выразила желание после смерти превратиться в подобный предмет.

Для реализации задуманного Эрин использовала технологию ресомации, при которой ткани подвергаются гидролизу в щелочи, а твердые фрагменты превращаются в мелкий порошок. По словам женщины, полученный субстрат напоминает сахарную пуду, которую можно смешивать с глиной или другими материалами. Из этой смеси художница Келли Гиллеран изготовила фигурку маленького скелета, выкрасив его в бледно-голубой цвет глаз умершей. Заказчица призналась, что результат работы вызвал у нее глубокое волнение и чувство искренней признательности.

Мне показалось, что, хотя моей сестры больше нет, в тот миг она отчасти снова была со мной, — поделилась Эрин своими переживаниями.

