В доме серийного расхитителя могил были сделаны жуткие находки NYP: в доме расхитителя могил в США нашли груду черепов и разлагающиеся трупы

В Пенсильвании полиция арестовала мужчину, подозреваемого в серии взломов склепов на старинном кладбище, пишет New York Post. При задержании у него изъяли мешок с человеческими останками.

34-летнего Джонатана Герлаха задержали в городке Эфрата, когда он возвращался к машине с ломом и мешком, в котором находились мумифицированные останки двух детей и несколько черепов. Расследование длилось месяц и касалось не менее 26 оскверненных мавзолеев на кладбище Маунт-Мориа, основанном в 1855 году.

В доме и на складе подозреваемого обнаружили чудовищную «коллекцию»: более 100 черепов, кости, мумифицированные конечности и два разлагающихся тела. Большая часть останков хранилась в подвале вместе с похищенными погребальными украшениями.

Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице <...>, некоторые представляли собой просто черепа на полке, — сообщил окружной прокурор Таннер Раус.

Герлаху предъявлено более 100 обвинений, включая надругательство над трупом и осквернение мест захоронения. Суд назначил ему залог в размере $1 млн.

