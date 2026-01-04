Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери В Петербурге полиция задержала осквернившую могилу своей матери блогершу

В Санкт-Петербурге полиция задержала треш-блогершу и ее молодого человека, которые занимались сексом на Сестрорецком кладбище, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на могиле родственников 24-летней блогерши, где захоронены ее мать, бабушка и тетя.

Девушка опубликовала фотографии процесса в своем канале, что стало основанием для оперативной реакции правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. По версии следствия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и намеренно осквернили надмогильное сооружение ради создания скандального контента.

Несмотря на то, что блогерша позже удалила улики из соцсетей, следователи уже приобщили материалы к делу. На данный момент фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Оба участника инцидента полностью признали свою вину в содеянном. Молодым людям грозит реальное наказание за публичное осквернение памяти усопших.

