20 декабря 2025 в 11:07

Контент-мейкеры избивали девушек в екатеринбургском стрим-баре

В стрим-баре «Хата» в Екатеринбурге прошел полицейский рейд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранительные органы Екатеринбурга провели рейд в баре «Хата», где треш-стримеры во время прямых эфиров избивали девушек, сообщил в своем Telegram-канале местный общественный деятель Дмитрий Чукреев. В течение нескольких месяцев местные жители пытались добиться привлечения к ответственности контент-мейкеров.

У стримеров действовала система платных услуг. Подписчики могли заплатить за определенные действия. Например, чтобы поставить одного из парней в угол, требовалось 3000 рублей. Если зритель хотел, чтобы блогеры замолчали, то и это можно было заказать. За ту же сумму парни заклеивали себе рот скотчем. В гости к стримерам приглашали девушек. В случае возникновения конфликтов девушек избивали. Такие видео нередко имели серьезные последствия.

Ранее российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву в Таиланде вынесен приговор за непристойное поведение в общественном месте. По словам самого Дзугкоева, ему назначили несколько лет лишения свободы. Поводом для судебного преследования стал инцидент на острове Пхукет, где он занимался сексом в кузове пикапа.

О задержании блогера стало известно 25 сентября. Тогда же ему предъявили официальное обвинение. Ожидалось, что после завершения судебных разбирательств его депортируют в Россию с пожизненным запретом на въезд в Таиланд.

