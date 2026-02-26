Употреблявшего наркотики в прямом эфире треш-стримера отправили за решетку Суд в Петербурге приговорил к 10,5 годам колонии треш-стримера Эль Капитана

Суд в Санкт-Петербурге приговорил популярного блогера Юрия Кузнецова, известного как Эль Капитан, к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Блогера также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Кузнецова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), — сообщили в ведомстве.

Кузнецова задержали в 2025 году прямо во время прямого эфира. Полиция обнаружила почти 9 граммов мефедрона, запрещенные стероиды, весы, трубки и другие предметы для употребления наркотиков. По версии следствия, блогер содержал в своей квартире притон, где во время стримов употреблял запрещенные вещества с гостями.

Сам Кузнецов утверждал, что наркотики предназначались для личного пользования, а зарабатывал он якобы на рекламе. Однако подтвердить легальность доходов блогер не смог.

