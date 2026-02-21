Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой В Дагестане арестовали мужчину после помощи умершему от передозировки знакомому

В Дагестане мужчину арестовали после того, как тот попытался оказать первую помощь знакомому, которому стало плохо после употребления наркотиков, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел два года назад в Каспийске на дружеской вечеринке.

Россиянин предпринял все необходимые меры — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако, несмотря на его старания, спасти мужчину не удалось, и тот скончался.

Через шесть месяцев его арестовали и обвинили в том, что он по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью. В суде выяснилось, что у погибшего был сломан левый край щитовидного хряща, после чего суд признал мужчину виновным в его смерти. При этом не было учтено, что медицинские работники проводили интубацию трахеи пострадавшего, и реальной причиной смерти стали рвотные массы, из-за которых он захлебнулся.

Россиянина заключили под стражу на 18 месяцев, а также обязали выплатить компенсацию в сумме 200 тыс. рублей потерпевшему. Адвокаты подали апелляцию, и мужчина надеется восстановить справедливость.

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в одной из поликлиник. Трагедия произошла 17 февраля, когда мать везла девочку в медучреждение, и по дороге она перестала подавать признаки жизни. В поликлинике проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Сейчас ведется расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».