19 февраля 2026 в 13:56

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в одной из поликлиник, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК. Дело будут расследовать в рамках «Причинения смерти по неосторожности».

В ведомстве рассказали, что 17 февраля мать повезла ребенка в медучреждение, однако еще по дороге девочка перестала подавать признаки жизни. В поликлинике провели ряд реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла в поликлинике Всеволожского района. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что семья жительницы Новокузнецка обвинила врачей городского роддома в смерти недоношенного ребенка. Сестра роженицы утверждает, что медики вели себя жестоко и оскорбляли пациентку.

