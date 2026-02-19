В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в одной из поликлиник, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК. Дело будут расследовать в рамках «Причинения смерти по неосторожности».

В ведомстве рассказали, что 17 февраля мать повезла ребенка в медучреждение, однако еще по дороге девочка перестала подавать признаки жизни. В поликлинике провели ряд реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла в поликлинике Всеволожского района. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что семья жительницы Новокузнецка обвинила врачей городского роддома в смерти недоношенного ребенка. Сестра роженицы утверждает, что медики вели себя жестоко и оскорбляли пациентку.