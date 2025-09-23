Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:07

«Оторвали руку»: россиянка рассказала о жуткой смерти младенца при родах

Жительница Новокузнецка заявила, что врачи оторвали младенцу руку во время родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья жительницы Новокузнецка обвинила врачей городского роддома № 1 в смерти недоношенного ребенка, пишет NGS42.RU. Сестра роженицы утверждает, что медики вели себя жестоко и оскорбляли пациентку. По словам девушки, малышу «оторвали руку».

Во время потуг они буквально залезли в мою сестру и начали вытаскивать на тот момент еще живого ребенка, но оторвали руку и ребенок от этого погиб, — отметила она.

Родственница роженицы уточнила, что на 21-й неделе женщину доставили в приемное отделение, откуда сразу увезли в родильную палату. Она заявила, что врачи якобы могли остановить схватки, но вместо этого допустили гибель младенца.

Врачи завернули ребенка в какие-то тряпки, положили на грудь моей сестре, развернули лицо со словами: «Смотри, твоя мертвая девочка», — отметила девушка.

Родственница также заявила, что тело ребенка отправили на анализы, а заявление в полицию будет подано позже. Имя пациентки и ее сестры неизвестны. Комментариев от роддома пока нет.

Ранее сообщало, что калининградский врач Елена Белая лично отдала распоряжение умертвить новорожденного в 2018 году. На аудио она спросила у медперсонала, зачем они сказали матери, что он живой. По данным следствия, Белая лично зашла в палату интенсивной терапии и убедила врача Элину Сушкевич ввести новорожденному сульфат магния.

роды
смерти
дети
новорожденные
младенцы
Кемеровская область
Кузбасс
Новокузнецк
роддомы
врачи
руки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.