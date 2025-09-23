«Оторвали руку»: россиянка рассказала о жуткой смерти младенца при родах Жительница Новокузнецка заявила, что врачи оторвали младенцу руку во время родов

Семья жительницы Новокузнецка обвинила врачей городского роддома № 1 в смерти недоношенного ребенка, пишет NGS42.RU. Сестра роженицы утверждает, что медики вели себя жестоко и оскорбляли пациентку. По словам девушки, малышу «оторвали руку».

Во время потуг они буквально залезли в мою сестру и начали вытаскивать на тот момент еще живого ребенка, но оторвали руку и ребенок от этого погиб, — отметила она.

Родственница роженицы уточнила, что на 21-й неделе женщину доставили в приемное отделение, откуда сразу увезли в родильную палату. Она заявила, что врачи якобы могли остановить схватки, но вместо этого допустили гибель младенца.

Врачи завернули ребенка в какие-то тряпки, положили на грудь моей сестре, развернули лицо со словами: «Смотри, твоя мертвая девочка», — отметила девушка.

Родственница также заявила, что тело ребенка отправили на анализы, а заявление в полицию будет подано позже. Имя пациентки и ее сестры неизвестны. Комментариев от роддома пока нет.

