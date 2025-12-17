Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Мясные стожки с грибами — отличный вариант для праздников. Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря просто запечь в духовке!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 200 г шампиньонов, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, 2 ст. л. майонеза или сметаны для сочности. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте до готовности, остудите. Сыр натрите на крупной терке. В фарш добавьте соль, перец, специи и майонез, тщательно вымесите. Сформируйте из фарша небольшие лепешки, в центр каждой положите чайную ложку грибной начинки и щепотку сыра. Аккуратно защипните края, придав форму гнезда. Выложите на доску, заморозьте, затем переложите в пакет. Перед подачей разложите замороженные гнезда на противне, запекайте при 200 °C 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус — сочная, ароматная мясная основа с горячей начинкой из нежных грибов и тягучего расплавленного сыра.

