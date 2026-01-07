Рецепт, который захочется повторить: рис с овощами и фаршем — когда нужно быстро накормить семью

Когда нужно быстро накормить семью, приготовьте невероятно сытный ужин — рис с овощами и фаршем в одной сковороде. Это простой рецепт, который захочется повторить вновь!

Вкус получается насыщенным и домашним: сочный фарш, нежный рис, ароматные овощи и томатная нотка создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 300 г мясного фарша, 1 стакан длиннозерного риса, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 400 мл бульона или воды, 2 ст. л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец, специи по вкусу. Лук, морковь и перец нарежьте кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте фарш до румяности, разбивая комки. Добавьте лук и морковь, обжарьте 5 минут до мягкости. Затем добавьте перец и измельченный чеснок, готовьте еще 2–3 минуты. Всыпьте рис, перемешайте. Добавьте томатную пасту, соль, перец и специи. Влейте горячий бульон или воду, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15–20 минут. Выключите огонь, дайте постоять под крышкой 10 минут.

