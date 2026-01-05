Атака США на Венесуэлу
Забудьте про плов — креольский павильон в 10 раз круче: острая говяжья соломка с рисом и фасолью. Готовлю главное блюдо Венесуэлы!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Креольский павильон — это больше чем обед, это гастрономическая эмблема Венесуэлы. Простое, сытное и невероятно вкусное сочетание тушеной острой говядины, белого риса и черной фасоли знает и любит каждый житель страны.

Говядину (800 г, лопатка или бедро) нарезаю тонкой соломкой вдоль волокон. Лук (2 шт.) и болгарский перец (1 шт.) режу мелким кубиком, чеснок (4 зубчика) давлю.

В толстостенной кастрюле или сковороде вок разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Порциями обжариваю мясо до румяной корочки, выкладываю в миску. В том же масле пассерую лук с перцем до мягкости, добавляю чеснок и 1–2 мелко нарезанных острых перчика (или 1 ч. л. пасты).

Возвращаю мясо в кастрюлю. Вливаю 2 ст. л. соевого соуса, добавляю 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. молотого кумина, соль и черный перец по вкусу. Заливаю горячей водой или бульоном, чтобы она едва покрывала мясо. Довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 1,5–2 часа, пока говядина не станет очень мягкой и не начнет распадаться. В конце готовки соус должен загустеть.

Подаю горячее мясо с рассыпчатым отварным белым рисом (из 300 г сухого) и черной фасолью, приготовленной отдельно (1 банка консервированной или 250 г отварной). Классическое дополнение — жареные ломтики подорожника и яичница-глазунья по одной на порцию.

