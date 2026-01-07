Яблоки, йогурт и овсянка! Пеку нежный фруктовый хлеб. Влажный, как кекс, и полезный, как завтрак

Главный козырь этого хлеба — его невероятно влажная, бархатистая мякоть. Греческий йогурт и сочные яблоки делают свое дело: даже через день после выпечки он остается свежим и мягким, а не превращается в сухарь. Это выпечка, которая стареет с достоинством.

Яблоки (3 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. В большой миске смешиваю растопленное остывшее сливочное масло (50 г), греческий йогурт (250 г), яйца (3 шт.) и апельсиновый джем (60 г). Взбиваю венчиком до однородности. В отдельной тарелке смешиваю овсяные хлопья (130 г), муку (120 г), разрыхлитель (1 ч. л.), корицу (1 ч. л.), ванилин и щепотку соли. Сухую смесь всыпаю в миску с жидкими ингредиентами. Лопаткой аккуратно перемешиваю до объединения, но не дольше. В последнюю очередь добавляю нарезанные яблоки и быстро вмешиваю их в тесто. Форму для выпечки (примерно 22 см) смазываю маслом и припыляю мукой. Выкладываю тесто и разравниваю. Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю хлеб на среднем уровне 55–60 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю хлебу полностью остыть в форме, затем перекладываю на решетку.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.