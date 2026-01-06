Атака США на Венесуэлу
Дрожжи + кефир = волшебство. Пеку ватрушки со штрейзелем — хрустящая сладкая крошка сверху и тающий творог внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аромат этих ватрушек, пекущихся в духовке, — один из самых сильных запахов детства. Это запах выходного дня, бабушкиной кухни и беззаботного счастья. Приготовьте их — и подарите себе и своей семье теплую, сладкую ностальгию.

В теплый кефир (160 мл) добавляю раскрошенные дрожжи (10 г) и ложку сахара. Всыпаю 4 ст. л. муки, перемешиваю и оставляю опару на 20 минут в тепле. В подошедшую опару добавляю 2 желтка, оставшийся сахар (45 г), соль (0,5 ч. л.) и мягкое масло (30 г). Постепенно ввожу просеянную муку (всего 300 г) и вымешиваю гладкое тесто. Убираю его в тепло на 1-1,5 часа подходить. Для начинки творог (180 г) протираю с сахаром (40 г), ванилином и белком до кремообразного состояния. Для штрейзеля пальцами перетираю в крошку 30 г муки, 20 г сахара и 20 г холодного масла. Подошедшее тесто делю на части, скатываю шарики. На противне с пергаментом формирую из каждого шарика лепешку с бортиками. Выкладываю творожную начинку, сверху посыпаю холодной крошкой. Даю постоять 15 минут. Выпекаю при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
