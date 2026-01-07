Киш лорен с французским шармом: как приготовить идеальный пирог с луком, сыром и ветчиной

Вы сможете удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым в приготовлении блюдом. Французский киш лорен — ваш лучший выбор. Этот сытный пирог с нежнейшей заливкой можно подать и как горячую закуску, и как полноценное основное блюдо.

Для начинки вам понадобится: 150 г твердого сыра (например, «Грюйер»), 80 г карбонада или вареной ветчины, 4 средние репчатые луковицы и 30 г сливочного масла. Лук нужно нарезать полукольцами и потушить на масле до мягкости, а затем дать ему полностью остыть. Сыр натрите на терке, а ветчину нарежьте кубиками.

Для заливки смешайте 150 мл жирных сливок (от 20%), 150 мл молока, 4 яйца, 50 мл белого винного уксуса, 1 столовую ложку сахара, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты для заливки хорошенько взбейте. Раскатайте 250 г бездрожжевого слоеного теста, выложите его в форму с бортиками. Сначала распределите остывший лук, затем кусочки ветчины и тертый сыр. Аккуратно залейте все яичной смесью. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут до золотистого цвета. Получится невероятно вкусно!

