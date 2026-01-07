Атака США на Венесуэлу
Киш лорен с французским шармом: как приготовить идеальный пирог с луком, сыром и ветчиной

Вы сможете удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым в приготовлении блюдом. Французский киш лорен — ваш лучший выбор. Этот сытный пирог с нежнейшей заливкой можно подать и как горячую закуску, и как полноценное основное блюдо.

Для начинки вам понадобится: 150 г твердого сыра (например, «Грюйер»), 80 г карбонада или вареной ветчины, 4 средние репчатые луковицы и 30 г сливочного масла. Лук нужно нарезать полукольцами и потушить на масле до мягкости, а затем дать ему полностью остыть. Сыр натрите на терке, а ветчину нарежьте кубиками.

Для заливки смешайте 150 мл жирных сливок (от 20%), 150 мл молока, 4 яйца, 50 мл белого винного уксуса, 1 столовую ложку сахара, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты для заливки хорошенько взбейте. Раскатайте 250 г бездрожжевого слоеного теста, выложите его в форму с бортиками. Сначала распределите остывший лук, затем кусочки ветчины и тертый сыр. Аккуратно залейте все яичной смесью. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут до золотистого цвета. Получится невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

