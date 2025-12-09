Быстрая альтернатива классической Селедки под шубой: яркий салат с теми же вкусами, но в разы проще и эффектнее на новогоднем столе

Быстрая альтернатива классической Селедки под шубой: яркий салат с теми же вкусами, но в разы проще и эффектнее на новогоднем столе

Когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной Шубы. Отличный способ удивить гостей, не проводя целый вечер на кухне.

Возьмите филе сельди 250 г, картофель 300 г, свеклу 300 г, яблоко 1 шт., соленый огурец 1 шт., зелень, лимонный сок 2 ст. л., майонез 2 ст. л., масло 1 ст. л., немного соли, перца и сахара. Отваренные овощи остудите. Картофель и яблоко нарежьте кубиками, яблоко сразу смешайте с соком. Огурец и селедку тоже нарежьте.

Соедините картофель, яблоко, огурец и селедку, приправьте и добавьте майонез. Выложите салат горкой и сделайте ложкой бороздки. Свеклу отдельно нарежьте, полейте соком, маслом, добавьте щепотку сахара и соли, затем разложите поверх. Пространства между бороздками украсьте зеленью — салат получится ярким, свежим и очень праздничным.

Ранее сообщалось, что если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.