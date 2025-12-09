ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:27

Быстрая альтернатива классической Селедки под шубой: яркий салат с теми же вкусами, но в разы проще и эффектнее на новогоднем столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной Шубы. Отличный способ удивить гостей, не проводя целый вечер на кухне.

Возьмите филе сельди 250 г, картофель 300 г, свеклу 300 г, яблоко 1 шт., соленый огурец 1 шт., зелень, лимонный сок 2 ст. л., майонез 2 ст. л., масло 1 ст. л., немного соли, перца и сахара. Отваренные овощи остудите. Картофель и яблоко нарежьте кубиками, яблоко сразу смешайте с соком. Огурец и селедку тоже нарежьте.

Соедините картофель, яблоко, огурец и селедку, приправьте и добавьте майонез. Выложите салат горкой и сделайте ложкой бороздки. Свеклу отдельно нарежьте, полейте соком, маслом, добавьте щепотку сахара и соли, затем разложите поверх. Пространства между бороздками украсьте зеленью — салат получится ярким, свежим и очень праздничным.

Ранее сообщалось, что если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.

Проверено редакцией
Читайте также
С завтраками больше не парюсь — парится этот омлет: нежный как облако, готовлю без жарки
Общество
С завтраками больше не парюсь — парится этот омлет: нежный как облако, готовлю без жарки
Медовик больше не делаю! Пеку «Ферреро Роше» — шоколадные коржи с нутеллой и фундуком. Роскошно и очень просто
Общество
Медовик больше не делаю! Пеку «Ферреро Роше» — шоколадные коржи с нутеллой и фундуком. Роскошно и очень просто
Семья отменила оладьи и бутерброды — просят готовить эти молдавские плацынды каждое утро
Общество
Семья отменила оладьи и бутерброды — просят готовить эти молдавские плацынды каждое утро
Весь секрет в шпинате: готовим салат на Новый год «Медвежья шубка»
Семья и жизнь
Весь секрет в шпинате: готовим салат на Новый год «Медвежья шубка»
Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма
Общество
Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Быстрая альтернатива классической Селедки под шубой: яркий салат с теми же вкусами, но в разы проще и эффектнее на новогоднем столе Когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной Шубы. Отличный способ удивить гостей, не проводя целый вечер на кухне.
филе сельди — 250 г;
картофель отварной — 300 г;
свекла отварная — 300 г;
яблоко — 1 шт.;
огурец соленый — 1 шт.;
зеленый лук, укроп — 20 г;
лимонный сок — 2 ст.л.;
майонез — 2 ст.л.;
масло растительное — 1 ст.л.;
сахар — ½ ч.л.;
соль, перец — по вкусу
>
Картофель и яблоко нарежьте кубиками, яблоко сразу смешайте с соком. Огурец и селедку тоже нарежьте.
Соедините картофель, яблоко, огурец и селедку, приправьте и добавьте майонез.
Выложите салат горкой и сделайте ложкой бороздки. Свеклу отдельно нарежьте, полейте соком, маслом, добавьте щепотку сахара и соли, затем разложите поверх.
Пространства между бороздками украсьте зеленью — салат получится ярким, свежим и очень праздничным.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.