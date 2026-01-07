Атака США на Венесуэлу
Сытный ужин за 30 минут: золотистые стожки с куриной начинкой и сливочным соусом. Вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный ужин для всей семьи, это блюдо становится идеальным решением. Нежные картофельные стожки с сочной куриной начинкой внутри и хрустящей золотистой корочкой снаружи выглядят очень аппетитно. А легкий сливочный соус с зеленью добавляет завершающий штрих, превращая простые ингредиенты в настоящее кулинарное удовольствие, на приготовление которого уходит не больше получаса.

Для приготовления вам понадобится: для картофельной основы 1 кг картофеля, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль; для начинки — 300 г куриного филе, 1 небольшая луковица, соль, перец; для соуса — 200 мл сливок 10%, 1 ч. л. муки, зелень укропа. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без добавления жидкости, остудите. Добавьте яйцо, муку, соль и замесите однородное тесто. Куриное филе и лук мелко нарежьте или пропустите через мясорубку, посолите и поперчите. Из картофельного теста сформируйте небольшие лепешки. На каждую выложите ложку куриной начинки, аккуратно защипните края, придавая овальную форму. Обжарьте стожки на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Для соуса смешайте сливки с мукой, доведите до загустения на медленном огне, добавьте рубленый укроп. Подавайте стожки горячими, полив сливочным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
