09 января 2026 в 18:06

Идеальное блюдо для семейного ужина: нежные картофельные стожки с грибами и сыром — тают во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо обладает магией объединять за столом даже самых привередливых едоков. Нежные стожки из картофельного пюре скрывают внутри ароматную начинку из грибов с тянущимся сыром, создавая идеальный дуэт вкусов и текстур. С хрустящей золотистой корочкой снаружи и тающей сердцевиной они становятся центром внимания на любом семейном ужине, даря ощущение домашнего тепла и уюта.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите и приготовьте густое пюре без молока, остудите. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности и испарения жидкости, посолите и поперчите. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите однородное тесто. Сыр натрите на терке и смешайте с остывшей грибной начинкой и сметаной. Сформируйте из картофельного теста лепешки, в центр каждой выложите начинку, защипните края, придав овальную форму. Обжарьте стожки на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
