На ужин в пост балую семью картофельными зразами: никакого мяса, а сытно и вкусно

На ужин в пост балую семью картофельными зразами. В них никакого мяса, а сытно и вкусно! Нежное картофельное тесто скрывает внутри сочную капустную начинку, а хрустящая корочка при обжарке делает зразы особо аппетитными.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 3-4 ст. л. картофельного крахмала (или муки), 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре, дайте остыть. Добавьте крахмал и соль, вымесите тесто. Для начинки мелко нашинкуйте капусту, лук и морковь нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите до мягкости, посолите, поперчите. Влажными руками сформируйте из картофельной массы лепешку, выложите начинку, защипните края, формируя зразу. Обваляйте в муке или сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

