Картошечка с ужина идёт в дело: готовлю зразы с печенью и луком — сытно и вкусно

Беру остатки картофельного пюре, добавляю печень с луком — и готовлю сочные, румяные зразы прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда. Его необычность в том, что вчерашнее пюре обретает новую жизнь, превращаясь в хрустящие золотистые зразы с нежной, ароматной начинкой из печени и лука. Получается обалденная вкуснятина: мягкая картофельная оболочка с аппетитной корочкой, а внутри — сочная, пряная печёночная начинка, которая тает во рту. Зразы отлично сочетаются со сметаной или свежими овощами и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их пожарить.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового картофельного пюре, 300 г куриной или говяжьей печени, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 2–3 ст. ложки муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Печень отварите до готовности (или обжарьте) и пропустите через мясорубку вместе с обжаренным луком, посолите, поперчите. В пюре добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте. Из картофельной массы сформируйте лепёшки, на каждую положите чайную ложку печёночной начинки, защипните края, придайте форму зраз. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

