Зразы с грибами — упрощенный рецепт: приготовила и сама удивилась, как один лайфхак все облегчает

Картофельные зразы с грибами, приготовленные с помощью пергамента — это гениально! Приготовила и сама удивилась, как один лайфхак все облегчает. Он позволяет легко формировать идеальные зразы, не пачкая руки.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень, растительное масло, пергаментная бумага.

Упрощенный рецепт: картофель отварите, разомните в пюре, дайте остыть. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите. Пергамент нарежьте на квадраты 15х15 см. Сбрызните каждый квадрат маслом и посыпьте любимыми специями.

На пергамент выложите ложку картофельного пюре, разровняйте в лепешку. В центр выложите грибную начинку и немного тертого сыра. С помощью пергамента сложите лепешку пополам и прижмите края. Обжарьте зразы прямо в пергаменте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

