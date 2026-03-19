Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 20:32

Зразы с грибами — упрощенный рецепт: приготовила и сама удивилась, как один лайфхак все облегчает

Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные зразы с грибами, приготовленные с помощью пергамента — это гениально! Приготовила и сама удивилась, как один лайфхак все облегчает. Он позволяет легко формировать идеальные зразы, не пачкая руки.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень, растительное масло, пергаментная бумага.

Упрощенный рецепт: картофель отварите, разомните в пюре, дайте остыть. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите. Пергамент нарежьте на квадраты 15х15 см. Сбрызните каждый квадрат маслом и посыпьте любимыми специями.

На пергамент выложите ложку картофельного пюре, разровняйте в лепешку. В центр выложите грибную начинку и немного тертого сыра. С помощью пергамента сложите лепешку пополам и прижмите края. Обжарьте зразы прямо в пергаменте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре
Семья и жизнь
Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре
Картофельное пюре, грибы и только 20 минут у плиты — вот и весь рецепт! Эти котлетки покоряют, и вот их секрет
Общество
Картофельное пюре, грибы и только 20 минут у плиты — вот и весь рецепт! Эти котлетки покоряют, и вот их секрет
Пельмени не варю и не жарю — готовлю по-столичному: даже дешевые магазинные будут как в ресторане
Общество
Пельмени не варю и не жарю — готовлю по-столичному: даже дешевые магазинные будут как в ресторане
Нежнее пирожков, сочнее мяса: печень в кляре разлетается со стола за секунду
Общество
Нежнее пирожков, сочнее мяса: печень в кляре разлетается со стола за секунду
Вместо ужина готовлю грибные драники — сытно, ароматно и минимум ингредиентов: можно постящимся
Общество
Вместо ужина готовлю грибные драники — сытно, ароматно и минимум ингредиентов: можно постящимся
зразы
рецепты
грибы
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ближний Восток не будет прежним. Трамп «кинул» шейхов: к чему это приведет
Гендиректор ВЦИОМ Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу
МИД России призвал ЮНЕСКО высказаться об ударе по журналистам RT в Ливане
В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей силами армии
Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Арестован экс-глава Звездного городка
ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT
Жизнь без лишнего: новая этика домашнего пространства
Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из страны СНГ
Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане
Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК
Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию
Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран
Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене
В МИД России осудили агрессивные планы США на космос
«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену
Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани
Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.