Беру картошку, грибы и ветчину: зразы «Привет из Белоруссии» — домашняя вкуснятина из простых продуктов

Белорусская кухня — это всегда про простые продукты, после которых вся семья сыта и довольна. Картошка там вообще почти главный ингредиент на кухне, и такие зразы — настоящий домашний хит: румяная картофельная корочка, внутри сочная начинка с грибами и ветчиной, а рядом ложка холодной сметаны.

Никакой ресторанной сложности — всё очень по-домашнему, сытно и вкусно так, что остановиться на одной штуке почти невозможно.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, шампиньоны — 300 г, ветчина — 250 г, лук — 1 шт., яйца — 2 шт., мука — 4–5 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зелень — по желанию.

Приготовление: картофель отвариваем до мягкости и разминаем в пюре со сливочным маслом. Даём немного остыть, затем добавляем яйца, соль и муку. Масса должна получиться мягкой и пластичной.

Для начинки мелко нарезаем лук и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем грибы и готовим, пока не выпарится лишняя влага. Затем кладём ветчину, нарезанную небольшими кубиками, немного перчим и обжариваем ещё пару минут.

Из картофельной массы делаем лепёшки, кладём внутрь начинку и формируем зразы. Обжариваем на сковороде до красивой румяной корочки с двух сторон. Снаружи они получаются хрустящими, а внутри — нежными и очень сочными.

Личный опыт

Особо вкусная корочка получается, если обвалять их в сухарях панко.

