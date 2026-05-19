Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:10

Беру картошку, грибы и ветчину: зразы «Привет из Белоруссии» — домашняя вкуснятина из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белорусская кухня — это всегда про простые продукты, после которых вся семья сыта и довольна. Картошка там вообще почти главный ингредиент на кухне, и такие зразы — настоящий домашний хит: румяная картофельная корочка, внутри сочная начинка с грибами и ветчиной, а рядом ложка холодной сметаны.

Никакой ресторанной сложности — всё очень по-домашнему, сытно и вкусно так, что остановиться на одной штуке почти невозможно.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, шампиньоны — 300 г, ветчина — 250 г, лук — 1 шт., яйца — 2 шт., мука — 4–5 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зелень — по желанию.

Приготовление: картофель отвариваем до мягкости и разминаем в пюре со сливочным маслом. Даём немного остыть, затем добавляем яйца, соль и муку. Масса должна получиться мягкой и пластичной.

Для начинки мелко нарезаем лук и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем грибы и готовим, пока не выпарится лишняя влага. Затем кладём ветчину, нарезанную небольшими кубиками, немного перчим и обжариваем ещё пару минут.

Из картофельной массы делаем лепёшки, кладём внутрь начинку и формируем зразы. Обжариваем на сковороде до красивой румяной корочки с двух сторон. Снаружи они получаются хрустящими, а внутри — нежными и очень сочными.

Личный опыт

Особо вкусная корочка получается, если обвалять их в сухарях панко.

Ранее мы делились рецептом для похудения. Вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Руки чистые, ногти целые: как почистить молодую картошку — лайфхак с пакетом и солью
Общество
Руки чистые, ногти целые: как почистить молодую картошку — лайфхак с пакетом и солью
Натираю свеклу, добавляю кефир и огурец — получается литовский холодник: летом готовлю его постоянно
Общество
Натираю свеклу, добавляю кефир и огурец — получается литовский холодник: летом готовлю его постоянно
Грибные зразы с фенхелем: та начинка, ради которой я готов есть картошку каждый день
Общество
Грибные зразы с фенхелем: та начинка, ради которой я готов есть картошку каждый день
Готовлю картошку «для бедных» по рецепту из Испании — такой вкусноты и в ресторанах не найдешь
Общество
Готовлю картошку «для бедных» по рецепту из Испании — такой вкусноты и в ресторанах не найдешь
Теперь зразы «Азу» любимые у всей семьи — по мотивам татарского рагу с огурцами и картошкой
Общество
Теперь зразы «Азу» любимые у всей семьи — по мотивам татарского рагу с огурцами и картошкой
картошка
картофель
зразы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.