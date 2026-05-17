Натираю свеклу, добавляю кефир и огурец — получается литовский холодник: летом готовлю его постоянно

В жаркие дни этот холодный суп спасает лучше окрошки. Литовский борщ, который еще называют свекольником или холодником, получается ярким, освежающим и очень легким. У него нежный сливочный вкус, свежесть зелени и приятная кислинка. Особенно хорошо подавать его с горячей картошкой — сочетание простое, но очень уютное.

Ингредиенты: свекла маринованная или отварная — 300 г, огурцы свежие — 2 шт., кефир — 1 л, сметана — 150 г, вода холодная — 200–300 мл, яйца — 4 шт., зеленый лук — 1 небольшой пучок, укроп — 1 пучок, соль — по вкусу. По желанию — редис 4–5 шт.

Свеклу нарезаем мелким кубиком, брусочками или натираем на терке. Если используете обычную вареную свеклу, можно слегка сбрызнуть ее уксусом — вкус станет ярче. Огурцы натираем на крупной терке. Зеленый лук и укроп мелко рубим и слегка перетираем с солью, чтобы зелень пустила сок. Яйца отвариваем отдельно.

В большой миске соединяем свеклу, огурцы и зелень, добавляем кефир, сметану и холодную воду до нужной густоты. Солим по вкусу и хорошо охлаждаем. Подаем с половинкой яйца и горячим картофелем — отварным, запеченным или обжаренным до золотистой корочки.

