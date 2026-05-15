Супы больше не варю, готовлю болгарский таратор. Заливаю все кефиром и подаю — суп-мечта для жаркого дня

Это гениально простое блюдо для тех, кто любит холодные супы, но не хочет возиться с варкой картошки и яиц. Никакой плиты — просто нарезал огурцы, добавил чеснок, залил кефиром и йогуртом, посыпал грецкими орехами.

Получается обалденная вкуснятина: густой, нежный, кисловато-свежий суп с хрустящими огурчиками, пикантным чесночным ароматом и приятной ореховой ноткой. Он намного интереснее и сытнее окрошки, при этом готовится в два раза быстрее и не требует кваса или варки.

Благодаря кефиру и йогурту таратор получается сливочным и бархатистым, а грецкие орехи добавляют приятную текстуру и сытность. Идеален для жаркого дня — легко усваивается и утоляет голод. Готовится из простых продуктов, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (3,2%), 200 мл натурального йогурта, 3 свежих огурца, 2–3 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, пучок укропа и петрушки, соль и перец по вкусу, 100 мл холодной воды, лед для подачи. Огурцы натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. Орехи измельчите ножом. В миске смешайте кефир, йогурт и холодную воду. Добавьте огурцы, чеснок, зелень, орехи, соль и перец. Перемешайте. Уберите в холодильник на 20–30 минут. Подавайте с кубиками льда.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Кефир, редис, огурец и зелень — через 10 минут узбекский холодный суп готов: не окрошка, свежее и пикантнее
Мария Левицкая
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
